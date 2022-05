VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE BEAUREGARD Domaine de Beauregard Seyssinet-Pariset Catégories d’évènement: Isère

Seyssinet-Pariset

VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE BEAUREGARD Domaine de Beauregard, 3 juin 2022, Seyssinet-Pariset. VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE BEAUREGARD

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de Beauregard

Visite du parc de dix hectares autour d’une maison du XVIIIe siècle. Grand parc arboré de sujets exceptionnels. Terrasses fin XVIIIe, serres, pavillon, grand jardin à l’anglaise XIXe, cascades. VISITE DU PARC DU DOMAINE DE BEAUREGARD : Parc privé des XVIIIe et XIXe siècles, où se trouvent notamment des serres. Domaine de Beauregard 101, route de Saint-Nizier, Seyssinet-Pariset, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Seyssinet-Pariset Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Seyssinet-Pariset Autres Lieu Domaine de Beauregard Adresse 101, route de Saint-Nizier, Seyssinet-Pariset, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Seyssinet-Pariset lieuville Domaine de Beauregard Seyssinet-Pariset Departement Isère

Domaine de Beauregard Seyssinet-Pariset Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seyssinet-pariset/

VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE BEAUREGARD Domaine de Beauregard 2022-06-03 was last modified: by VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE BEAUREGARD Domaine de Beauregard Domaine de Beauregard 3 juin 2022 Domaine de Beauregard Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset

Seyssinet-Pariset Isère