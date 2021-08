Paluel Paluel Paluel, Seine-Maritime Visite des jardins du clos des fées Paluel Paluel Catégories d’évènement: Paluel

Seine-Maritime

Visite des jardins du clos des fées Paluel, 29 août 2021, Paluel. Visite des jardins du clos des fées 2021-08-29 – 2021-08-29 Clos des fées Chemin des Falaises

Paluel Seine-Maritime Découvrez les différents espaces du Clos des fées conçus par l’agence Mutabilis, avec ceux qui les entretiennent et les font évoluer au quotidien.

Visite gratuite, sur réservation au 02 35 99 25 46

Dates : 15/07 à 15h ; 24/07 à 15h ; 12/08 à 11h ; 29/08 à 11h.

Détails Catégories d’évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Lieu Paluel Adresse Clos des fées Chemin des Falaises Ville Paluel lieuville 49.85049#0.62387