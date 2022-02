Visite des jardins du château de Villeneuve à Martigné Briand, Terranjou Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand,Terranjou, 3 juin 2022, Martigné-Briand.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou

Découvrez les jardins d’inspiration historique au château de Villeneuve (Monument Historique des XIIIe et XVe siècles) à Martigné Briand, Terranjou. Après avoir passé le chatelet d’entrée, une cour paysagée est encerclée par les anciens batiments de cette ferme fortifiée. Au sud, tourné vers l’extérieur et basé sur les préceptes de Léon Batista Alberti (1404-1472), un jardin d’inspiration italienne occupe la terrasse sud du logis ancien. Un parterre géométrique fait de carrés de buis propose des aplats de végétaux de couleur, légumes ou fleurs. Ce jardin est entouré par des pergolas et fontaines en parallèle. En contrebas, un bosco sombre s’oppose par sa nature exubérante au jardin supérieur très lumineux. Au détour du mur de terrasse, découvrez un verger inventif, surplombé par une vigne coteaux du Layon . Hors les murs d’enceinte, le jardin clos d’Artus, d’inspiration médiévale, entouré par une charmille, ne présente pas de rapport avec le paysage extérieur. Très symbolique, basé sur la croix, il comprend quatre entités : les fleurs, le potager, des carrés de simples et une roseraie échiquier. Un labyrinthe en Ifs mène à la fontaine de jouvence. Vous terminerez votre promenade par une allée de topiaires en ifs et buis d’inspiration médiévale qui vous ramèneront vers le logis. Un livret explicatif est remis. Vous croiserez sur le parcours les propriétaires qui pourront vous faire partager leur passion pour cet ancien domaine.

Tarif adulte préférentiel pour ces journées : 3 € , Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap.

Des jardins d’inspiration historique ont été recréés au château de Villeneuve à Martigné Briand. Un circuit vous permettra de découvrir différents jardins en rapport avec le monument et le paysage.

