Visite des jardins du Château de la Rivière Parc du château de la Rivière Mouzeuil-Saint-Martin, dimanche 2 juin 2024.

Visite des jardins du Château de la Rivière Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 11h00, 14h30, 16h00 Parc du château de la Rivière Gratuit pour les moins de 18 ans, chômeurs et personnes handicapées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite et promenade commentée par les propriétaires des jardins du Château del la Rivière

Tarif : 5 euros

Parc du château de la Rivière Rue du château 85370 Mouzeuil-Saint-Martin Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0680429046 »}] Au bord du marais poitevin sur les hauteurs de la vallée de la Corde s’élèvent un élégant château du 19è s et une partie du premier château du 16è s, entourés d’un parc divisé en 5 espaces : remarquable jardin à la française, jardin à l’anglaise avec arbres centenaires et bicentenaires, jardin exotique, sous-bois, bois, prairies.

Demeure historique de Denis LOYNES (Marquis de la Coudraie, Gouverneur de Fontenay le Comte). Le roi Henri IV y séjourna lors du siège de Fontenay en 1587. Parking en face du Château avec 25 places

©Charpentier Nathalie