Le Château d’Auvers domine la vallée de l’Oise et profite de cette situation exceptionnelle et de la configuration du terrain dans son organisation spatiale. Le bâtiment du château est entouré d’un domaine de neuf hectares constitué d’un parc boisé et de jardins. Ces derniers puisent leur inspiration dans trois types de jardins : les jardins de la Renaissance italienne, les jardins à la française et les jardins anglais.

> Gratuit, sur inscription / Uniquement sur réservation à l’accueil du Château ou au T. 01 34 48 48 45 ou info@chateau-auvers.fr / Port du masque obligatoire / Nombre de place limité (en fonction des jauges autorisées)

Samedi 5 et dimanche 6 juin à 15h30 Jardins du château d’Auvers-sur-Oise Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T15:30:00 2021-06-05T16:45:00;2021-06-06T15:30:00 2021-06-06T16:45:00

