Bienvenue au coeur de la Bourgogne du Sud (71). Notre Jardin naturel s’intègre au sein d’une nature préservée. Il accueille les expositions de trois artistes contemporains de renommée internationale qui ont coeur d’intégrer leurs créations dans un univers végétal unique et renouvelé.

5€ | Gratuit – 5 ans

Découvrez notre Jardin naturel, un espace de vie et de découverte ! Les jardins de Céron Les jardins des Soussilanges, 71110 Céron

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:30:00

