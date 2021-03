Céron Les jardins de Céron Céron Visite des jardins des Soussilanges à Céron Les jardins de Céron Céron Catégorie d’évènement: Céron

Le visiteur pourra y puiser inspiration et énergie au rythme de sa promenade au coeur d’une campagne préservée. Entrée libre, visites guidées à 11h et 15h30.

Prévoir des chaussures de promenade – nos amis animaux ne sont pas admis.

Toutes les informations complémentatires figurent sur notre site :

lesjardinsdessoussilanges.com

5€

Une invitation au recueillement et aux voyages ! Les jardins de Céron Les jardins des Soussilanges, 71110 Céron Céron

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:30:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

