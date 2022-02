Visite des jardins de Souvigny Le jardin du prieuré, 3 juin 2022, Souvigny.

Visite exceptionnelle des jardins du Prieuré et du patrimoine vernaculaire souvignyssois, à l’issue de cette visite, profitez d’une dégustation de pâtisserie bourbonnaise, le piquenchâgne, à 10€50 (sur réservation). Les enfants ne seront pas en reste avec plusieurs ateliers qui leur sont proposés (sur réservation). réalisation de photophores : pots en verre habillés d’une enveloppe en papier. Suspension en fil de fer pour recevoir une bougie (chauffe-plat). herbier : Collecte de feuilles et de fleurs en vue de la réalisation d’un herbier. Création d’un classeur de rangement qui pourra-être agrandi par l’ajout de nouvelles planches. Land-Art avec des fleurs géantes : Création de fleurs géantes, décoration du jardin avec des objets de récupération : boites d’œufs pour la création de fleurs et de fruits éphémères papier crépon et papier de soie. hôtel à insectes : Création d’une petite maison en bois, disposition d’élements naturels pour l’accueil d’insecte polynisateurs ou prédateurs des nuisibles du potager. Structure-nichoir, d’intérêt écologique, pédagogique et naturaliste, l’hôtel à insectes facilite la survie hivernale, et l’été, sert de support de ponte à des espèces comme les abeilles maçonnes. Concert en plein air.

