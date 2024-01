Visite des jardins de Nuyet Jardins de Nuyet Savigné-l’Évêque, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins de Nuyet Visites commentées par les propriétaires, toutes les 1/2 heures, des jardins et des extérieurs des bâtiments. les jardins abordent des thèmes differents inspirés par l’histoire du site et des partis-… 1 et 2 juin Jardins de Nuyet Entrée gratuite, une participation symbolique aux frais sera proposée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visites commentées par les propriétaires, toutes les 1/2 heures, des jardins et des extérieurs des bâtiments. les jardins abordent des thèmes differents inspirés par l’histoire du site et des partis-pris plus contemporains, voire liés à l’actualité. Les problématiques imposées par le changement climatique sont abordées.

Le Samedi et dimanche à 14h30 une conférance-débat est proposée sur le thème de l’avenir menacé des jardins privés ouverts au public.

Jardins de Nuyet 72460 SAVIGNÉ-L’EVÊQUE Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire Jardins en chambres à thèmes créés depuis 15 ans autour d’une « maison des champs » du XVIIIème ayant conservé tous ses bâtiments. Certains s’inspirent du contexte architectural et de la tradition, d’autres sont résolument exotiques ou modernes. Peu à peu la taille y a pris de l’importance dans le rythme et les perspectives. Accès fléché. Parking visiteur

©Bernard Artru