Visite des Jardins de Nathandine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Nathandine

Visites libres du jardin et des plantations de plantes aromatiques et médicinales. Nous serons là pour l’échange et le partage de nos passions communes, la découverte des activités de la ferme: séchage, distillation des plantes. Possibilité de petite restauration et bar, boutique de vente des produits de l’exploitation.

Entrée libre dans le respect des conditions sanitaires.

Le jardin évolue avec les conditions climatiques et les années , et nous nous adaptons pour que les plantes s’acclimatent au mieux dans nos terrains.

Les jardins de Nathandine 723, montée du Mont Joyeux 38980 Chatenay, Auvergne-Rhône-Alpes Châtenay Isère



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00