Visite des jardins de Nanteuil-en-Vallée Parc de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins de Nanteuil-en-Vallée Visite du Parc de l’abbaye en lien avec la visite des jardins de l’Argentor (Communauté de Commune Val-de-Charente), celle des jardins de la Pêcherie (Privés) et l’ouverture au public de jardins priv… 31 mai – 2 juin Parc de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite du Parc de l’abbaye en lien avec la visite des jardins de l’Argentor (Communauté de Commune Val-de-Charente), celle des jardins de la Pêcherie (Privés) et l’ouverture au public de jardins privés par les habitants de la commune.

Un concours de peintres et de sculpteurs sur argile aura lieu sur la même période. Les enfants de l’école participeront le vendredi après-midi à ce concours dans le cadre du Parc de l’abbaye.

Parc de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée Rue de l’Abbaye 16700 Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine Le parc accompagne l’abbaye datant de l’ère carolingienne des XIe et XIIe siècles. Aujourd’hui, seuls demeurent quelques vestiges et un édifice en forme de donjon carré qui servait de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le site paysager présente également un long bâtiment appelé « grands greniers » qui servait d’hôtellerie à l’abbaye.

©Sebastien Laval