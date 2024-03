Visite des jardins de laussagne Les jardins de Laussagne Vouzan, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins de laussagne Venez déambuler dans les allées, découvrir les créations en vannerie et le tout nouveau coin blanc (créé à l’automne). 1 et 2 juin Les jardins de Laussagne Tarif libre ! Une urne est à votre disposition dans laquelle vous pourrez y glisser le tarif qui vous semble correct pour la visite du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Venez déambuler dans les allées, découvrir les créations en vannerie et le tout nouveau coin blanc (créé à l’automne).

Les jardins de Laussagne Lieu-dit Laussagne, 16410 Vouzan Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 62 74 22 35 http://www.lesjardinsdelaussagne.com Niché au cœur de la forêt Horte et Tardoire, les jardins de Laussagne, d’une superficie de 12000 m2 est divisé en chambre avec une thématique couleur (jaune et chocolat / rose et vert anis / bleu / jardin de curé / blanc (en cours) / rouge – orangé – couleur feu (prochainement). 20km d’Angoulême en voiture

©Mr MAURY Cedric