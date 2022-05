Visite des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Pendant l’ère industrielle, la construction d’usines fit disparaître les jardins du XVIII siècle, qui abritaient des serres, melonnières, vergers, réserve piscicole… Les jardins actuels nous permettent de contempler la façade longtemps cachée aux visiteurs. Rendez-vous devant le grand escalier côté jardins.

Renseignements à l’Office de Tourisme de Senones : 03 29 57 91 03.

Venez déambuler dans les jardins de l’abbaye. Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier 88420 Moyenmoutier Moyenmoutier Vosges

