Visite des jardins de la plume Abbeville, 9 août 2021

4 A quatre pas du centre-ville d’Abbeville, se trouve un lieu un peu inattendu, Les Jardins de la Plume.

Cet endroit est un îlot de Nature et de Verdure, Refuge LPO depuis 2017, en bordure des Marais St Gilles, où s’entremêlent cultures de légumes en parcelles, plantations florales, jardin aux simples (plantes aromatiques), carrés potagers, ruche pédagogique, mais ça ne s’arrête pas là : il est possible de cheminer dans l’ENS de la Plume (Espace Naturel Sensible), intense lieu végétal autour d’un étang sauvage.

Les Jardiniers de la Plume seront fiers de vous faire visiter leur domaine, de vous accompagner. Ce sera l’occasion de parler de légumes, de quelques plantes sauvages comestibles, de certaines fleurs qui se mangent, d’infusions plus ou moins connues, d’abeilles, mais aussi de l’histoire de ces jardins et de ces jardiniers, qui, en 2010, ont sauvé leur peau, puisque tout allait disparaître. C’est alors que s’est créée l’association des Jardiniers de la Plume.

Venez donc déambuler calmement « chez nous », pendant environ à deux heures (mais pas de chronomètre), ce sera un moment de tranquillité, d’échanges de paroles, de regards posés à droite et à gauche, de détente, de partage d’infusions à la fin … et peut-être davantage. Entre autres, on vous révélera que la Plume n’est pas une plume.

Les Jardins de la Plume, une autre façon de s’aérer les poumons et l’esprit !

Réservation obligatoire au 07 83 00 48 76, de 10 à 17 h

+33 7 83 00 48 76

