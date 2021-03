Lurcy-le-Bourg Jardins de la Gentilhommière Lurcy-le-Bourg, Nièvre Visite des jardins de la gentilhommière de Lurcy-le-Bourg Jardins de la Gentilhommière Lurcy-le-Bourg Catégories d’évènement: Lurcy-le-Bourg

Nièvre

Visite des jardins de la gentilhommière de Lurcy-le-Bourg Jardins de la Gentilhommière, 4 juin 2021-4 juin 2021, Lurcy-le-Bourg.

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardins de la Gentilhommière

Découvrez des jardins en terrasses qui s’organisent sur un flanc de vallon bordant la Nièvre. Sur la face nord se trouve un jardin régulier. Ce parterre à la Française est ponctué de buis en boules, scène très élégante axée sur une gloriette Louis XVI.

Vous admirerez également un belvédère et grand bassin de pierre.

Visite guidée possible. Autour d’une gentilhommière du XVIIème siècle. Jardins de la Gentilhommière Le Bourg 58700 Lurcy-le-Bourg Lurcy-le-Bourg Nievre

2021-06-04T15:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T18:30:00

