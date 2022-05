Visite des jardins de la gentilhommière de Lurcy le Bourg Jardin de la Gentilhommière Lurcy-le-Bourg Catégories d’évènement: Lurcy-le-Bourg

Nièvre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Gentilhommière

Découvrez des jardins en terrasses qui s’organisent sur un flanc de vallon bordant la Nièvre. Sur la face nord se trouve un jardin régulier. Ce parterre à la Française est ponctué de buis en boules, scène très élégante axée sur une gloriette Louis XVI. Vous admirerez également un belvédère et grand bassin de pierre. Flânez dans un parc à la française et à l’anglaise Jardin de la Gentilhommière Lurcy le Bourg 58700 Lurcy-le-Bourg Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T19:00:00

