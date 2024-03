Visite des jardins de La Ferme Les Mamours La Ferme Les Mamours La Bastide-l’Évêque, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins de La Ferme Les Mamours Une visite pour les amateurs de fleurs, arbustes et plantes en tout genre ! Les jardins ont été créés en permaculture depuis 2015. 1 et 2 juin La Ferme Les Mamours Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Une visite pour les amateurs de fleurs, arbustes et plantes en tout genre ! Les jardins ont été créés en permaculture depuis 2015.

Nous nous efforçons de mettre le nom à coté de chaque plante de manière à apprendre à les reconnaitre. Les bassins d’agréments et le potager nourricier, sous les arbres, font partis des lieux à découvrir.

Nous vous donnerons nos astuces d’arrosage et de protection contre les fortes chaleurs estivales, le savoir et l’expérience n’ont de valeur que s’ils sont partagés…

Les différents endroits des jardins s’enrichissent chaque année d’un peu plus de variétés afin de les adapter au mieux aux changements climatiques.

Nous vous guiderons dans cette visite pour vous faire vivre notre passion végétale et, pour l’occasion, vous permettre d’éveiller vos sens à cette nature luxuriante.

La Ferme Les Mamours La Crouzette La Bastide l’Evêque, 12200 Le Bas-Ségala La Bastide-l’Évêque 12200 Aveyron Occitanie 06 65 30 24 60 https://lafermelesmamours.fr/ https://www.instagram.com/lesmamours12/;https://www.facebook.com/lesmamours12/ Au cœur du Ségala, autour d’une ancienne ferme du XIXe siècle restaurée, des jardins privés sont aménagés depuis 2015 et composés de plusieurs espaces : un terrain de 2 000 m² aux arbres plus que centenaires où ont été plantés arbres aux essences variées, fruitiers vivriers, décoratifs, arbustes fleuris et petits fruits ainsi que parterres fleuris ; 1 ha de pâtures agrémenté de noyers cinquantenaires ; deux bassins aquatiques habités par des carpes koï, poissons rouges et batraciens ; et un potager sur buttes de 300m² et sa serre, cultivé sans aucun entrant chimique. L’arrosage est raisonné grâce aux eaux de pluies et aux sources présentes. Des animaux de basse-cour et de ferme se promènent en liberté. Vous pourrez également voir un hôtel à insectes à vocation pédagogique.

Ouvert toute l’année de 10h à 18h. Parking privé.

©lafermelesmamours