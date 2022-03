Visite des Jardins de La Croze Jardins de La Croze Billom Catégories d’évènement: Billom

Ensemble de jardins comprenant parc à l’anglaise avec cèdres, fabrique, glacière, chenils. Jardin à la française avec topiaires, bassin, jet d’eau. Potager traditionnel avec buis en motifs Renaissance, espaliers et fontaine. Pièce d’eau. Verger fleuri avec réservoir, charmilles, alignements. Trois roseraies de roses anciennes étiquetées. Visite libre, démabulations de figurants en costumes, animations musicales. Exposition. Boutique.

Visite libre, visite guidée sur demande (rendez-vous et tarifs par tel 06 88 74 47 34)

Visite libre de jardins historiques privés, parc, arbres bicentenaires, potager, roseraies. Déambulations costumées, animations musicales, exposition. Jardins de La Croze Chemin de La Croze, 63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Billom Puy-de-Dôme

