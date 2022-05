Visite des Jardins de Juliette Les Jardins de Juliette Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Visite des Jardins de Juliette

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Les Jardins de Juliette

Visite des jardins en compagnie leur créatrice. Description des techniques de mise en culture, d’entretien, de gestion de l’eau, etc. dans le respect des contraintes climatiques et de la biodiversité. Implantés sur un ancien terrain agricole, plusieurs jardins thématiques ont été récemment créés (jardins romantique, japonais, exotique, etc.) Les Jardins de Juliette 43 route de Montfort Hameau du Launay 78990 Élancourt Élancourt Yvelines

