Les jardins de Fraîche-Comté, le dimanche 6 juin à 10:00

Découvrez une visite commentée sur l’adaptation du jardin en jardin urbain. Cette adaptation permet de jardiner sereinement et d’adapter la culture à la souplesse du jardinier. Le tout en respectant la biodiversité, et en s’appuyant sur les auxiliaires de jardin.

Espace de nature biodynamique, avec patrimoine fruitier régional.

**Visites commentées à 10h, 14h et 16h.**

Visitez le jardin, et découvrez les nouveaux jardins urbains. Les jardins de Fraîche-Comté 8 rue des Saulniers 25410 Roset-Fluans

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

