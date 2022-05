Visite des Jardins d’Atyoula, ecolieu Les Jardins d’Atyoula Losse Catégories d’évènement: Landes

Visite des Jardins d'Atyoula, ecolieu

Les Jardins d'Atyoula, le samedi 4 juin à 15:00

Les Jardins d’Atyoula, le samedi 4 juin à 15:00 Tarif prix libre, places illimitées

Découverte de l’ecolieu Les Jardins d’Atyoula, lieu de sensibilisation à l’environnement, ses idées permaculturelles et ses expérimentations agro-ecologiques. Les Jardins d’Atyoula 2 route de Lussolle, 40240 Losse Losse Landes

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

