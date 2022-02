Visite des jardins bénéfiques Les Jardins Bénéfiques Montcenis Catégories d’évènement: Montcenis

Saône-et-Loire

Visite des jardins bénéfiques Les Jardins Bénéfiques, 3 juin 2022, Montcenis. Visite des jardins bénéfiques

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins Bénéfiques

Découvrez un jeune jardin forêt. Jardin maraicher se compose de forêt comestible et d’un poulailler. Nous vous proposons la découverte des plantes sauvages comestibles. Venez découvrir un jardin vivrier plein de surprises ! Les Jardins Bénéfiques 71710 MONTCENIS Montcenis Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montcenis, Saône-et-Loire Autres Lieu Les Jardins Bénéfiques Adresse 71710 MONTCENIS Ville Montcenis lieuville Les Jardins Bénéfiques Montcenis Departement Saône-et-Loire

Les Jardins Bénéfiques Montcenis Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcenis/

Visite des jardins bénéfiques Les Jardins Bénéfiques 2022-06-03 was last modified: by Visite des jardins bénéfiques Les Jardins Bénéfiques Les Jardins Bénéfiques 3 juin 2022 Les Jardins Bénéfiques Montcenis Montcenis

Montcenis Saône-et-Loire