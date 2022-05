Visite des jardins avec livret-jeu pour les enfants Château de Chenonceau Chenonceaux Catégories d’évènement: Chenonceaux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Chenonceau Réservation d’un créneau horaire de visite obligatoire.

Ce Quizz, destiné aux 7/13 ans, leur permettra de mieux comprendre que l’Apothicaire, devenu le pharmacien d’aujourd’hui, utilisait des plantes, qui font toujours partie de nos médicaments actuels. Château de Chenonceau Château, 37150 Chenonceaux Chenonceaux Indre-et-Loire

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

