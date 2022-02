Visite des Jardin de Cassandra Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy Catégories d’évènement: Saint-Martin-d'Auxy

Saône-et-Loire

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Cassandra et sa pépinière

Le jardin se situe sur les collines de la côte chalonnaise dans un lieu-dit où il fait bon vivre. Promenez-vous parmi les différents massifs imaginés et entretenus par les propriétaires depuis 17 ans. Ce jardin se compose de massifs en ilots, de rosiers, d’arbres, d’hémérocalles, d’arbustes et de vivaces souvent rares. Profitez également du calme de deux grands bassins reliés entre eux par un ruisseau.

4€ | Gratuit – 12 ans

Découvrez 7000 m² de jardin ! Jardin de Cassandra et sa pépinière 1 route de Forge – Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-d'Auxy, Saône-et-Loire Autres Lieu Jardin de Cassandra et sa pépinière Adresse 1 route de Forge - Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d'Auxy Ville Saint-Martin-d'Auxy lieuville Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d'Auxy Departement Saône-et-Loire

