du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le château de Quintin a depuis le 12ème siècle toujours été conservé au sein d’une même lignée. En le visitant, vous serez accueillis et guidés par un de ses propriétaires et entrerez ainsi dans l’intimité de ces familles… Visite guidée des intérieurs meublés du château du 18e siècle : ancienne orangerie, salons, bureau, boudoirs, chambre de la duchesse, salle à manger, ancienne cuisine appelée le “potager” (il s’agit d’un fourneau en granit, l’un des deniers de France aussi important). Vous pourrez aussi découvrir son exposition les “Merveilles de nos collections” (nouveauté 2021 !).

Tarif réduit pour tous à 5€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

