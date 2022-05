Visite des installations photovoltaïques communales Sainte-Honorine-la-Guillaume, 21 mai 2022, Sainte-Honorine-la-Guillaume.

Visite des installations photovoltaïques communales Sainte-Honorine-la-Guillaume

2022-05-21 – 2022-05-21

Sainte-Honorine-la-Guillaume Orne

Aimeriez vous découvrir des installations photovoltaïques communales et pouvoir échanger avec des particuliers sur leurs installations et avec un consultant en énergies renouvelables ? nAlors, rendez vous à 15h devant la mairie de Ste Honorine la Guillaume pour une visite commentée des installations sur l’école et la mairie de la commune . . n- 15 h 15 : Visites commentées n- de 16 h à 17 h : Temps d’échange avec des particuliers sur leurs installations et avec un consultant en énergie renouvelables.

+33 6 75 84 21 65

Sainte-Honorine-la-Guillaume

