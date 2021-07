La Bourboule Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule, Puy-de-Dôme Visite des installations du funiculaire de La Bourboule Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule Catégories d’évènement: La Bourboule

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule

La gare Avenue de Charlannes, abrite le funiculaire à eau de la ville. Découvrez ce funiculaire unique, avec son fonctionnement à contrepoids d’eau et sa gare intermédiaire. Vous découvrirez les nouveaux aménagements réalisés dans l’année, la restauration en cours de la gare, mais surtout la voiture restaurée. Maquettes explicatives, diaporamas commentés, espace technique, …

Entrée libre

Visitez les installations du funiculaire à Eau de La Bourboule. Découvrez les nouveaux aménagements mis en place cette année. Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule La Bourboule Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

