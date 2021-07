Châtel-Guyon Les Grands Thermes Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme VISITE DES GRANDS THERMES Les Grands Thermes Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme

Bâtiment emblématique de la station thermale, les grands thermes, construits entre 1904 et 1906 par l’architecte Benjamin Chaussemiche, possèdent un décor exceptionnel avec colonnes de marbre rouge et voûte à caissons.

Accueil par l'association Patrimoine et Renouveau. Visite libre. Projection d'un documentaire sur l'histoire de la station thermale. Les Grands Thermes Parc thermal, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T19:00:00

