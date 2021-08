Visite des fresques murales de la rue de la République de Genas Fresques murales de la rue de la République de Genas, 18 septembre 2021, Genas.

le samedi 18 septembre à Fresques murales de la rue de la République de Genas

Art mural : un parcours commenté autour des fresques de Genas, présenté par Annie DARGAUD de la Fédération du patrimoine de l’Est lyonnais. La tradition des murs peints à Genas dure depuis plus d’un quart de siècle. Au-delà d’agrémenter la cité et d’offrir des œuvres d’art en plein air, ces peintures figuratives entretiennent le patrimoine vivant de la ville, car ces tranches de vie, ces personnages et ces lieux mis en couleur racontent l’histoire, la culture et l’identité locale. Mme DARGAUD, passionnée de l’histoire de la ville de Genas, saura vous révéler touts les secrets de ces six fresques de la rue de la République (sur l’ensemble des neuf que totalise la ville jusqu’à aujourd’hui). Toutes sont des parenthèses poétiques, touchantes, réjouissantes qui posent un regard bienveillant sur le passé, le présent et l’avenir de la commune. 14 h 15 : départ/place de la République (devant la boulangerie) – fin/parc de la Colandière 15 h 00 : départ/Entrée sud du parc de la Colandière – fin/place de la République 15 h 45 : départ/place de la République (devant la boulangerie) – fin/parc de la Colandière 16 h 15 : départ/Entrée sud du parc de la Colandière – fin/place de la République

Entrée libre, 10 places disponibles, sur inscription uniquement.

Fresques murales de la rue de la République de Genas 76 rue de la République 69740 Genas Genas Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00