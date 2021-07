Châtel-Guyon Église Sainte-Anne Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme VISITE DES FRESQUES Église Sainte-Anne Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Cette église du XIXe siècle possède des fresques réalisées en 1956 par Nicolas Greschny, peintre estonien, dans la plus pure tradition orthodoxe. Elles mêlent images sacrées et scènes de la vie quotidienne.

Visite par la paroisse Notre-Dame des Sources. Église Sainte-Anne Calvaire, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

