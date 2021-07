Gruissan Grotte préhistorique de la Crouzade Aude, Gruissan Visite des fouilles par les archéologues du CERP de Tautavel. Grotte préhistorique de la Crouzade Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

Visite des fouilles par les archéologues du CERP de Tautavel. Grotte préhistorique de la Crouzade, 18 septembre 2021, Gruissan. Visite des fouilles par les archéologues du CERP de Tautavel.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grotte préhistorique de la Crouzade Rdv au parking du Cros, route Notre-Dame des Auzils, places limitées, 20 min à pied jusqu’au départ de la visite, prévoir chaussures de marche et de l’eau, un fléchage en place jusqu’à la grotte

Creusée dans le massif calcaire de la clape, la grotte de la Crouzade, découverte en 1866 et classée en 1928, est une profonde cavité avec deux portes, où l’homme vécut 300 000 ans avant notre ère. Grotte préhistorique de la Crouzade parking du Cros, 11430 Gruissan Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Grotte préhistorique de la Crouzade Adresse parking du Cros, 11430 Gruissan Ville Gruissan lieuville Grotte préhistorique de la Crouzade Gruissan