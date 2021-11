Visite des fouilles du Gleyzia d’Augreilh Saint-Sever, 6 novembre 2021, Saint-Sever.

Un chantier de fouilles est organisé sur le site de la villa gallo-romaine du Gleyzia d’Augreilh, du 1 au 6/11, en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, la Ville de Saint-Sever, le Service Régional d’Archéologie et le propriétaire du terrain. Des étudiants du master en archéologie de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour vont, sous la conduite du professeur en archéologie François Réchin, réaliser un sondage sur une parcelle de quelques m² dans la villa. L’objectif est de reprendre la stratigraphie du site, pour mieux comprendre la chronologie d’occupation et dater avec plus de précisions les objets trouvés lors des fouilles de Paul Dubedat, de 1969 à 1985.

Une rencontre du public avec les fouilleurs, du chantier de la villa d’Augreilh, est prévue ce samedi 6, avec 2 départs de visite. 20 personnes par groupe.

