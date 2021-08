Visite des fouilles de la villa romaine de Lana Château « Qui-qu’en-grogne », 18 septembre 2021, Moyen.

Visite des fouilles de la villa romaine de Lana

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château « Qui-qu’en-grogne »

### Venez plonger dans l’histoire d’une villa romaine méconnue en Lorraine ! Le site archéologique de la villa romaine de Lana, découvert en 1968, est un site exceptionnel et méconnu en Lorraine. Le secteur dégagé par les fouilles a été identifié comme étant les thermes d’un établissement rural. S’étalant sur environ 700 m2, il renferme les vestiaires, les bains froids et chauds, ainsi que des espaces techniques assurant le fonctionnement des hypocaustes (système de chauffage par le sol), mais aussi de probables pièces d’habitation. Ce site est exceptionnel de par son état de conservation (murs de 1,70 m de haut par endroits) et de par son riche mobilier visible au musée du château de Moyen (poterie, verrerie, bijoux, tabletterie, éléments d’architecture…). Vous avez également la possibilité de visiter le musée et le site archéologique de Lana librement entre 13h30 et 18h30 le samedi 18 et le dimanche 19 septembre.

Gratuit. Entrée libre. Respect du protocole sanitaire. Prévoir de bonnes chaussures. Durée visite guidée : 2h.

Château « Qui-qu’en-grogne » 9 rue du Château, 54118 Moyen Moyen Meurthe-et-Moselle



