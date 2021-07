Gruissan Site de Graniès Aude, Gruissan Visite des fouilles archéologiques de l’île Saint-Martin par le GRASG. Site de Graniès Gruissan Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site de Graniès Rdv site de Graniès

La mise à jour de vestiges permet une première interprétation, dans l’Antiquité, vers un établissement lié au port de Narbonne, sorte de comptoir maritime en entrée de lagune. Site de Graniès Granies, 11430 Gruissan Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

