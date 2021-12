Soissons Bibliothèque municipale de Soissons Aisne, Soissons Visite des fonds patrimoniaux Bibliothèque municipale de Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Visite des fonds patrimoniaux Bibliothèque municipale de Soissons, 22 janvier 2022, Soissons. Visite des fonds patrimoniaux

le samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque municipale de Soissons Nombre de places limitées

Arpentez les rayonnages de notre fonds patrimonial et découvrez les documents ayant récemment fait l’objet d’une numérisation. Bibliothèque municipale de Soissons 1 rue Jean de Dormans 02380 Soissons Soissons Centre ville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:30:00

