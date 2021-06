Varennes-lès-Mâcon Château de Beaulieu Saône-et-Loire, Varennes-lès-Mâcon Visite des extérieurs du Château de Beaulieu Château de Beaulieu Varennes-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Construit sur une plateforme proche de la Petite Grosne, son architecture est caractéristique des Châteaux à la Française du XVIème siècle. Accès: Au rond-point du péage de l’autoroute A 6 Mâcon Sud, prendre la route de Juliénas. À 300 m sur la gauche, l’allée de Beaulieu. accompagenemnt des visiterurs Petit château de style Louis XIII ! Château de Beaulieu Château de Beaulieu 71000 Varennes-lès-Mâcon Varennes-lès-Mâcon Saône-et-Loire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

