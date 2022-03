Visite des extérieurs du château d’Amoy Château d’Amoy Oison Catégorie d’évènement: Oison



du samedi 9 avril au vendredi 24 juin à Château d'Amoy

Ce château au milieu de la Beauce, ouvre ses portes pour des visites guidées de ses extérieurs et de sa chapelle. Les visites porteront sur l’histoire du château, son architecture et le travail de restauration. E D’abord propriété de l’abbaye de Saint Denis, au XVIe Henri III autorise Sieur Jacques Hanapier, maire d’Orléans, gentilhomme de Catherine de Médicis a fortifié le château d’Amoy avec douves et tourelles (percées d’archères). Sa descendance conserve le château jusqu’en 1830. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T15:30:00;2022-06-19T10:30:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T15:30:00

Lieu Château d'Amoy
Adresse Oison
Ville Oison



