Visite des extérieurs de La Roche Courbon en autonomie Château, parc et jardins de la Roche Courbon Saint-Porchaire, vendredi 31 mai 2024.

Visite des extérieurs de La Roche Courbon en autonomie Visite en autonomie des jardins à la française avec la diffusion de musique classique. Accès à l’exposition sur l’histoire des jardins présentant les travaux de sauvegarde avec la mise sur pilotis. D… 31 mai – 2 juin Château, parc et jardins de la Roche Courbon Visite des extérieurs: 8,50 €/adulte – Visite des extérieurs: 6,50 €/enfant âgé de 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite en autonomie des jardins à la française avec la diffusion de musique classique. Accès à l’exposition sur l’histoire des jardins présentant les travaux de sauvegarde avec la mise sur pilotis. Découverte du parcours PréhistoZen, en forêt, pour découvrir les grottes préhistoriques et les camps reconstitués avec accès au musée de préhistoire présentant les collections.

Château, parc et jardins de la Roche Courbon Rue de la Belle au Bois Dormant 17250 Saint-Porchaire, France Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Château fort du XVe siècle, La Roche Courbon a été modifiée au XVIIe en demeure d’agrément. Jardins à la française exceptionnels car restaurés, en partie, sur pilotis. Parcours préhistorique (camps reconstitués, grottes, parcours botanique) et musée de préhistoire. Jeux anciens en bois. Parking voitures et autocars

©Philippe Sébert