VISITE DES EXPOSITIONS TRADUITE EN LSF Frac Bretagne, 11 septembre 2021, Rennes.

Frac Bretagne, le samedi 11 septembre à 16:00

L’exposition _(Go) Ghost_ de Fancesco Finizio rassemble des vidéos et propose un parcours dans une grande installation ressemblant à un labyrinthe de portes et d’objets aux associations parfois surprenantes. Quant à l’exposition _(No) Time_ de Pauline Boudry & Renate Lorenz, elle mêle vidéo, danse et installation, interrogeant les notions de temps, de corps et d’espace.

Réservation obligatoire – tarif : 2 €

Une visite interprétée en Langue des Signes Française est programmée pour les expositions (No)Time de Pauline Boudry & Renate Lorenz et Go Ghost! de Francesco Finizio.

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat CS 81123 35011 Rennes cedex Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine



