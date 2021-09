Chaley Centre d'art contemporain de Lacoux Ain, Chaley Visite des expositions Redevenir autochtones et Les contrebandiers Centre d’art contemporain de Lacoux Chaley Catégories d’évènement: Ain

Centre d’art contemporain de Lacoux, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez découvrir le village de Lacoux et son ancienne Ecole-Mairie transformée en Centre d’art contemporain depuis 50 ans : exposition La façade #1 de Marine Lanier, artiste photographe et Redevenir autochtones – Marinette Cueco, Pistil Paeonia, Anna Zemánková & Suzanne Husky . commissariat Julie Crenn. Petit café associtif et jardin terrasse.

Participation libre

