Visite des expositions en présence de Junko Nakamura Médiathèque centre-ville Orléans, vendredi 5 avril 2024.

Visite des expositions en présence de Junko Nakamura L’illustre 2024 : Junko Nakamura. Vendredi 5 avril, 18h00 Médiathèque centre-ville gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T18:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T18:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Originaire du Japon et installée en France depuis les années 1990, Junko Nakamura multiplie les techniques de dessin en adaptant sa manière aux projets qu’elle illustre. On peut cependant noter quelques constantes plastiques dans ses images comme par exemple une attention particulière accordée à la lumière et à la transparence. Parmi ses thèmes de prédilection on trouve régulièrement des situations de départ, d’accueil, de liens entre personnages et plus généralement de rapports entre intérieur et extérieur.

Médiathèque centre-ville Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit