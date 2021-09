Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Visite des expositions Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite des expositions Abbaye d’Aulps, 18 septembre 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Visite des expositions

Le centre d’interprétation : La ferme monastique de l’abbaye d’Aulps accueille une exposition permanente entièrement refaite en novembre 2020, consacrée à la vie quotidienne des moines au Moyen Âge. Le domaine de près de trois hectares abrite aussi un jardin des Simples, un potager médiéval, un rucher et les splendides vestiges de l’abbatiale cistercienne Sainte-Marie-d’Aulps (XIIe siècle) et ses dépendances. Art contemporain en l’abbaye d’Aulps : depuis cette année, l’art contemporain prend sa place à l’abbaye, une autre façon de s’immerger dans la quiétude des lieux. Pour cette première exposition, deux artistes professionnels ont installé leurs œuvres : Lara BLANCHARD et son installation « Ad-Lucem » où l’étrange et l’animalité projettent l’éclat de leur lumière dans la salle d’exposition du musée. Le silence millénaire de l’abbatiale sera quant à lui interrompu par la « Conversation(s) » de Thomas MONIN, dialogue entre une chouette et une louve monumentale, éclairées à la tombée de la nuit. La ferme monastique accueille en ses murs une exposition entièrement refaite sur la vie monastique, ainsi qu’une exposition d’art contemporain. L’accès est libre tout au long du week-end. Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

Lieu Abbaye d'Aulps Adresse 960, route de l'abbaye, 74430 Saint-Jean-d'Aulps Ville Saint-Jean-d'Aulps