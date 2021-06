Visite des Etoiles de Renaudie La Cité des Etoiles, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Givors.

Visite des Etoiles de Renaudie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Cité des Etoiles

La cité des Etoiles est une réalisation remarquable de l’architecte Jean Renaudie. Elle a été construite entre 1974 et 1981 et labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2003. Cet ensemble de logements s’implante soigneusement sur un site naturel exceptionnel, la colline Saint-Gérald et se caractérise par une forme architecturale et urbaine unique. Celle-ci traduit les préoccupations de Jean Renaudie sur le logement et l’urbanisme, pour lesquels il cherche à développer une alternative aux tours et aux barres.

Sur inscription

Visite commentée des Etoiles de Renaudie labellisée Patrimoine du XXe siècle

La Cité des Etoiles Place Jean Jaurès, 69700 Givors



