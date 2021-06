Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Visite des églises – Livarot-Pays d’Auge – Programme 10.07.2021 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Visite des églises – Livarot-Pays d’Auge – Programme 10.07.2021 Livarot-Pays-d’Auge, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Livarot-Pays-d'Auge. Visite des églises – Livarot-Pays d’Auge – Programme 10.07.2021 2021-07-10 – 2021-07-10 Eglise Saint Jean Baptiste, Familly Eglise Notre Dame, Notre Dame de Courson

Visites des églises le Samedi 10 juillet 2021 à partir de 14h30.

+33 6 22 74 30 95 https://apepa.blog/2019/06/16/en-projet-pour-lete-decouvrir-des-retables/

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Eglise Saint Jean Baptiste, Familly Eglise Notre Dame, Notre Dame de Courson Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville 48.99084#0.26165