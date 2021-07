Izaourt Izaourt Hautes-Pyrénées, Izaourt Visite des églises de la Barousse Izaourt Izaourt Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Izaourt Hautes-Pyrénées Izaourt Les vendredis du 16 juillet au 13 août 2021, les paroisses de St Bertrand de Comminges et de Loures Barousse proposent la visite des églises de la Barousse : 1- L’église Saint Vincent de Samuran : petite église romane de XIIème siècle.

2- L’église Saint Michel de Ferrère : église du XIXème siècle avec les merveilleuses fresques de Nicolaï Greschny.

3- L’église Saint Martin d’Ourde : église de style roman du XIIIème – XIVème siècle.

4- L’église Saint Hilaire de Bagiry : petite église romane du XIIème siècle et son magnifique retable restauré. Le circuit est d’environ trois heures et s’effectue avec les voitures des participants. Libre participation aux frais. Aucune réservation n’est nécessaire. paroisse-de-saint-bertrand@outlook.fr dernière mise à jour : 2021-06-30 par

