Visite des écuries Gonzalez, découverte de l’élevage de chevaux et démonstration équestre Istres, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Istres. Visite des écuries Gonzalez, découverte de l’élevage de chevaux et démonstration équestre 2021-07-07 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-26 19:30:00 19:30:00 RD 5 Gonzalez Horse Show

Istres Bouches-du-Rhône Istres Grâce à l'Association Fascin'Equine, certains couples cheval/cavalier présenteront leur travail, souvent pour la première fois…magnifique complicité et fusion entre l'homme et l'animal. » Le cheval au centre de l'attention. Après une visite du site construit dans le style des hacien-das espagnoles et accueillant de superbes modèles et races de chevaux, vous serez conviés à une présentation/démonstration de chevaux uniques et étonnants. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/

