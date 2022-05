Visite des décors de la série télévisée Camping Paradis Chemin de la batterie, 2 août 2022, Martigues.

Visite des décors de la série télévisée Camping Paradis

du mardi 2 août au mardi 30 août à Chemin de la batterie

Visitez les décors de la série Camping Paradis ———————————————- ### Faites partie des privilégiés Accédez au lieu de tournage de la série “Camping Paradis” dont les épisodes sont tournés à La Couronne, Martigues. Notre guide vous donne rendez-vous sous l’arche “Camping Paradis” pour une visite inédite ! ### Imaginez-vous aux côtés de Tom Flânez dans les allées du site de tournage et projetez-vous au Camping Paradis ! Débutez votre séjour à l’accueil, faites une pause au bar de la plage, faites vos courses à la supérette du camping… Tout y est ! Une visite comme si vous y étiez et vous allez être surpris ! ### A l’écoute des anecdotes de tournage Suivez votre guide et apprenez-en plus sur l’origine de la série, les choix faits par l’équipe de production et le parcours des personnages. Soyez à l’écoute des anecdotes et des secrets partagés par l’équipe de tournage. Informations pratiques ———————- ### La boutique de l’Office de Tourisme de Martigues En exclusivité européenne, repartez avec un souvenir mémorable ! Mugs, magnets, tee-shirts, serviettes en microfibre, tote bags…. Les produits souvenir “Camping Paradis” sont également disponibles sur [www.martigues-tourisme.com](http://www.martigues-tourisme.com) ### A prévoir : • Chapeau • Bouteille d’eau • Crème solaire Localisation ————

Adulte : 4€. Enfant : 3€ (6-11 ans). Gratuit -6 ans.

Accédez au lieu de tournage de la série télévisée “Camping Paradis” et suivez votre guide à la découverte d’anecdotes et de secrets de tournage.

Chemin de la batterie Chemin de la batterie 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-02T09:30:00 2022-08-02T10:15:00;2022-08-02T10:30:00 2022-08-02T11:15:00;2022-08-04T09:30:00 2022-08-04T10:15:00;2022-08-04T10:30:00 2022-08-04T11:15:00;2022-08-09T09:30:00 2022-08-09T10:15:00;2022-08-09T10:30:00 2022-08-09T11:15:00;2022-08-11T09:30:00 2022-08-11T10:15:00;2022-08-11T10:30:00 2022-08-11T11:15:00;2022-08-16T09:30:00 2022-08-16T10:15:00;2022-08-16T10:30:00 2022-08-16T11:15:00;2022-08-18T09:30:00 2022-08-18T10:15:00;2022-08-18T10:30:00 2022-08-18T11:15:00;2022-08-23T09:30:00 2022-08-23T10:15:00;2022-08-23T10:30:00 2022-08-23T11:15:00;2022-08-25T09:30:00 2022-08-25T10:15:00;2022-08-30T09:30:00 2022-08-30T10:15:00