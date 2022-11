Visite des coulisses d’une vente de chevaux Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Visite des coulisses d’une vente de chevaux Deauville, 5 décembre 2022, Deauville. Visite des coulisses d’une vente de chevaux

Etablissements Elie de Brignac Deauville Calvados

2022-12-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-05 14:30:00 14:30:00 Deauville

Calvados Profitez d’une visite unique pour découvrir le monde fermé des ventes de chevaux ! En compagnie d’un guide, visitez les coulisses de la vente d’élevage, dernière vacation de l’année. Sur place, étalons, foals, juments et pouliches à l’entraînement ou sortant de l’entraînement rivalisent de beauté pour impressionner les acheteurs, de leur inspection jusqu’au passage sur le ring. Tout commence dans les cours, avec la présentation du catalogue des ventes que l’acheteur consulte pour trouver les informations capitales sur les chevaux présents : pedigrees, lignées, performances et palmarès. Les chevaux, sortis de leur box, sont inspectés au peigne fin par les acheteurs avant de se diriger vers le rond de présentation. Ici, les visiteurs découvrent les chevaux tenus en main et regardent leur façon de se déplacer. La visite se conclut dans la salle des ventes, étape clé des enchères, où chacun a un rôle bien précis. On y découvre l’auctioneer, véritable chef d’orchestre de la vente, accompagné du commissaire-priseur, ainsi que les spotters qui, placés autour du ring, sont à l’affût du moindre geste des acheteurs pour repérer une offre. Durée : 30 minutes. Profitez d’une visite unique pour découvrir le monde fermé des ventes de chevaux ! En compagnie d’un guide, visitez les coulisses de la vente d’élevage, dernière vacation de l’année. Sur place, étalons, foals, juments et pouliches à l’entraînement ou sortant de l’entraînement rivalisent de beauté pour impressionner les acheteurs, de leur inspection jusqu’au passage sur le ring. Tout commence dans les cours, avec la présentation du catalogue des ventes que l’acheteur consulte pour trouver les informations capitales sur les chevaux présents : pedigrees, lignées, performances et palmarès. Les chevaux, sortis de leur box, sont inspectés au peigne fin par les acheteurs avant de se diriger vers le rond de présentation. Ici, les visiteurs découvrent les chevaux tenus en main et regardent leur façon de se déplacer. La visite se conclut dans la salle des ventes, étape clé des enchères, où chacun a un rôle bien précis. On y découvre l’auctioneer, véritable chef d’orchestre de la vente, accompagné du commissaire-priseur, ainsi que les spotters qui, placés autour du ring, sont à l’affût du moindre geste des acheteurs pour repérer une offre. Durée : 30 minutes. +33 2 31 81 81 00 https://www.arqana.com/ Deauville

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Etablissements Elie de Brignac Deauville Calvados Ville Deauville lieuville Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Visite des coulisses d’une vente de chevaux Deauville 2022-12-05 was last modified: by Visite des coulisses d’une vente de chevaux Deauville Deauville 5 décembre 2022 Calvados Deauville Etablissements Elie de Brignac Deauville Calvados

Deauville Calvados