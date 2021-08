Bormes-les-Mimosas MUSEE ARTS ET HISTOIRE Bormes-les-Mimosas, Var Visite des coulisses du musée avant fermeture pour travaux MUSEE ARTS ET HISTOIRE Bormes-les-Mimosas Catégories d’évènement: Bormes-les-Mimosas

Var

Visite des coulisses du musée avant fermeture pour travaux MUSEE ARTS ET HISTOIRE, 18 septembre 2021, Bormes-les-Mimosas. Visite des coulisses du musée avant fermeture pour travaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MUSEE ARTS ET HISTOIRE

18 et 19 à 10h, 10h30, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h00. Durée : 30min – Gratuit Réservation auprès du musée ([[musee@ville-bormes.fr](mailto:musee@ville-bormes.fr)](mailto:musee@ville-bormes.fr) 04 94 71 56 60)

Gratuit – Sur inscription obligatoire auprès du musée

Venez découvrir les salles cachées du musée avant son renouvellement MUSEE ARTS ET HISTOIRE 103 rue Carnot 83230 Bormes-les-Mimosas Bormes-les-Mimosas Le Pin de Bormes Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bormes-les-Mimosas, Var Autres Lieu MUSEE ARTS ET HISTOIRE Adresse 103 rue Carnot 83230 Bormes-les-Mimosas Ville Bormes-les-Mimosas lieuville MUSEE ARTS ET HISTOIRE Bormes-les-Mimosas