Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées Domaine du rayol “le jardin des méditerranées” Rayol-Canadel-sur-Mer Catégories d’évènement: Rayol-Canadel-sur-Mer

Var

Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées Domaine du rayol “le jardin des méditerranées”, 4 juin 2022, Rayol-Canadel-sur-Mer. Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées

Domaine du rayol “le jardin des méditerranées”, le samedi 4 juin à 10:00 Visite incluse dans le prix d’entrée au Jardin.

Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées pour découvrir comment est entretenu le jardin ainsi que des espaces habituellement réservés aux jardiniers comme la zone technique. Domaine du rayol “le jardin des méditerranées” avenue Jacques Chirac 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rayol-Canadel-sur-Mer, Var Autres Lieu Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" Adresse avenue Jacques Chirac 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer Ville Rayol-Canadel-sur-Mer lieuville Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" Rayol-Canadel-sur-Mer Departement Var

Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" Rayol-Canadel-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rayol-canadel-sur-mer/

Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées Domaine du rayol “le jardin des méditerranées” 2022-06-04 was last modified: by Visite des “coulisses” du Jardin des Méditerranées Domaine du rayol “le jardin des méditerranées” Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" 4 juin 2022 Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer

Rayol-Canadel-sur-Mer Var